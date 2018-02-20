На семилетнюю девочку упали хоккейные ворота (ФОТО)

Семилетняя девочка из поселка Валериановск (Качканарский округ) получила тяжёлые травмы в результате падения на неё хоккейных ворот, проводится проверка.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, ЧП случилось днём 18 февраля на стадионе на улице Кирова. Девочка играла на корте с другими детьми. В результате падения хоккейных ворот ребёнок получил перелом костей черепа, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Пострадавшая была доставлена сначала в местное медучреждение, а затем в больницу Екатеринбурга, где ей сделали операцию.

В ходе проверки прокуратура Качканара выяснит, на балансе какой организации находятся упавшие ворота и весь спортивный стадион, а также каким образом был закреплён спортинвентарь. Затребованы документы о состоянии здоровья ребёнка и характере полученных травм.

Напомним, недавно в Екатеринбурге завершился громкий судебный процесс по аналогичному несчастному случаю. 26 августа 2016 года на улице Индустрии, 30, упавшие хоккейные ворота придавили подростка. Мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его выписали из больницы. Виновным в халатности суд признал экс-главу МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Екатеринбурга Алексея Беззуба и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Беззуб своей вины не признал: ворота были даже не муниципальной собственностью, кто их принес на корт, неизвестно. Кроме того, на площадке видели предупреждающие таблички с указанием, что дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых, на территории спортплощадки запрещается висеть на воротах.

Качканар, служба информации

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