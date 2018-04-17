Приговор Беззубу по делу об упавших на ребенка воротах оставили в силе

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, который защищал интересы бывшего квартального Алексея Беззуба. Ему присудили три года условно с испытательным сроком два года в рамках уголовного по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Напомним, аналогичное решение в январе этого года вынес Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга, который рассматривал дело Беззуба. Тогда же инстанция отказала родителям пострадавшего ребенка, которые требовали взыскать с экс-квартального 400 тысяч рублей за лечение и 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Сам Беззуб сообщил, что потерпевших сегодня на суде не было.

Инцидент, который стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района», произошел 26 августа 2016 года на улице Индустрии, 30. Ребенок качался на хоккейных воротках, они упали и придавили его. Мальчика госпитализировали и экстренно прооперировали.

Сторона защиты неоднократно подчеркивала, что вины Беззуба в случившемся нет. Во-первых, за безопасностью на спортивных объектах следит отдел плоскостных сооружений, а не квартальный. Во-вторых, хоккейные ворота никогда не закрепляются, поскольку это не предусмотрено ни конструкцией, ни правилами игры. В-третьих, на площадке видели предупреждающие таблички с указанием, что дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых и что висеть на воротах запрещается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

К ЧМ-2018 в Свердловской области врачи пересядут на вертолеты. / Ушел из жизни человек, приведший во власть Бориса Ельцина. / Капитан «Автомобилиста» вызван в сборную России на Евротур. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»