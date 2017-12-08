Родители ребенка, на которого упали ворота, требуют у бывшего главного квартального 400 тысяч

Родители ребенка, на которого упали хоккейные ворота, потребовали у бывшего главного квартального Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексея Беззуба 400 тысяч рублей. Об этом рассказал сам Алексей, которого, напомним, обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Инцидент произошел на территории хоккейного корта на улице Индустрии в августе 2016 года. Из-за падения ворот ребенок получил тупую травму живота и разрыв поджелудочной железы, то есть его здоровью был причинен тяжелый вред. Уголовное дело было возбуждено в отношении Беззуба, который на тот момент был руководителем службы заказчика района. По его словам, сам он не отвечал за эксплуатацию плоскостных сооружений, а только за содержание.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

Власти нашли решение, как оставить водителей без липовых ТО. Что изменится. / Вопрос о референдуме по переименованию Свердловской области пока в заксо не внесен. / Отопление дали ночью, воду – утром: на ВИЗе устранили крупную аварию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»