«Виновато государство…»: экс-министр здравоохранения Михаил Скляр о скоропостижной смерти актера Дмитрия Марьянова

Бывший министр здравоохранения Свердловской области эпохи Росселя, а ныне сотрудник Европейского медицинского центра УГМК Михаил Скляр поделился своим мнением о причинах внезапной гибели актера Дмитрия Марьянова. Напомним, артист скончался 15 октября на 48-м году жизни. Друзья не смогли вызвать скорую и не успели довезти его до больницы. Официальной причиной смерти актера названа тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом.

Приводим пост Михаила Скляра в фейсбуке без купюр. «Человек смертен, но это полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен!». Несколько мыслей по поводу утраты Дмитрия Марьянова. Мысль первая. Жалко, грустно, обидно, когда в полном расцвете сил нас покидают достойные всеобщего уважения люди. Искренне скорблю по утрате талантливого актера. Мысль вторая. Мне категорически не нравится освещение этого вопроса в СМИ. Этот массированный и публичный «наезд» на Скорую помощь. Да, в «Скорую» звонили. Да, диспетчер ответил, что все машины на выезде. Причем здесь врачи Скорой помощи?! Конкретный врач, до которого этот запрос даже не дошел. Количество бригад Скорой помощи, количество машин Скорой помощи, количество ставок врачей и оснащение медикаментами зависит от численности населения, которое обслуживает данная подстанция. И, внимание, является функцией ГОСУДАРСТВА. НЕ врачи виноваты в том, что мощность подстанции Скорой помощи не соответствует численности населения на вверенной территории. Ни врачи, ни фельдшеры, ни водители не виноваты. Виновато государство, которое финансирует Скорую помощь и здравоохранение в целом. Нападки на «Скорую» в СМИ автоматом экстраполируются и проецируются на самих врачей. На Скорой помощи работают профессионалы. Наша «Скорая» остается лучшей, несмотря на то, что врачей бьют в подъездах, а Госдума отклоняет законопроект о приравнивании ответственности нападения на врача скорой к нападению на сотрудника полиции. Не надо в этой ситуации делать врачей «козлами отпущения» Мысль третья. Как бы ни было жаль известного артиста, здоровье человека в большей степени, в 85% случаев зависит от самого человека и только в 15% случаев зависит от усилия медиков. Дмитрий в середине сентября, будучи на гастролях в Екатеринбурге, экстренно поступил в нашу клинику с достаточно тяжелыми симптомами. Состояние актера было нормализовано для перелета в Москву. Дмитрию были выданы категорические рекомендации заняться своим здоровьем. Жаль, искренне жаль... если бы он отнесся к себе и своему здоровью со всей серьезностью… Но, к сожалению, история не знает сослагательного наклонения».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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