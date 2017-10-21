Следствие определило главные версии гибели Марьянова: могли быть две причины

Следственный комитет раскрыл подробности гибели известного 47-летнего актера Дмитрия Марьянова, который скоропостижно скончался в минувшее воскресенье в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, рассматриваются две основные версии случившегося.

«Следствием, в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные – несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», – говорится в сообщении СКР, который ранее возбудил уголовное дело по факту гибели Марьянова по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актеру скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

Вместе с тем проведен обыск в подмосковной реабилитационной клинике «Феникс», в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании там Марьнова.

Первоначально в СМИ попала информация, что актер проходил реабилитацию от алкогольной зависимости, однако агент артиста Алевтина Кунгурова сообщила, что артист проходил курс лечения спины.

«Дмитрий Марьянов находился в одной из подмосковных клиник, куда его устроили друзья, где лечил старую травму позвоночника, а вовсе не алкоголизм. Там ему стало плохо, и так как клиника непрофильная, его повезли в срочном порядке в больницу, но не довезли», – говорила Кунгурова в интервью агентству «Москва».

Она также подтвердила, что причиной смерти актера стал тромб. «У него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене. А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь», – заявила Кунгурова.

Известно, что в клинике Марьянов находился девять дней, но покинул ее до окончания полного курса реабилитации, так как был задействован в спектакле. В Росздравнадзоре уточнили РИА «Новости», что у этого учреждения нет медицинской лицензии, только лицензия на оказание социальной помощи. Директор центра Оксана Богданова в разговоре со следователями подтвердила, что с актером работали только психотерапевты.

Как сообщал «Новый День», актер скончался в Подмосковье в минувшее воскресенье, 15 октября. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге артист скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Судя по попавшей в СМИ записи разговора друзей артиста и оператора скорой помощи, медики с недоверием отнеслись к проблемам со здоровьем Марьянова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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