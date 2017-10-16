Врачи назвали причину внезапной смерти актера Марьянова

В Подмосковье скончался актер Дмитрий Марьянов. По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб. Друзья актера пытались самостоятельно доставить его в больницу, так как на местной станции скорой помощи заявили, что не смогут приехать оперативно. В настоящее время эту информацию проверяет Минздрав и Росздравнадзор.

В воскресенье 15 октября 47-летний Марьянов проводил время с приятелями на даче. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов мужчине стало хуже, он потерял сознание, пишет «Лента.ру». Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге актер скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19.30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба. Криминальная версия гибели пока исключается.

Тем временем, появились сообщения о том, что знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики, якобы, заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин, передает РЕН ТВ.

Проверкой этих данных займется министерство здравоохранения Московской области. «Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке», – заявили в пресс-службе Минздрава. Проверочные мероприятия организовал и Росздравнадзор.

Дмитрий Марьянов прославился ролью в культовой картине «Выше Радуги». Кроме того, актер снялся в фильмах «Дорогая Елена Сергеевна», «Небесный суд», «Игра в правду», «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город». Марьянов сотрудничал с «Квартетом-И», а также часто выходил на сцену театра «Ленком».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.17

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