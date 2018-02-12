СКР возбудил уголовное дело против директора центра, где лечился Дмитрий Марьянов

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против директора реабилитационного центра «Феникс», в котором в прошлом году лечился перед своей гибелью известный актер Дмитрий Марьянов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что руководительница центра подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и пояснили, что директор не имела на это «законных оснований и лицензии» (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года во время пребывания Марьянова в центре ему вводили внутримышечно препараты, при этом не выясняя наличие каких-либо заболеваний или противопоказаний. Между тем, эти лекарства назначаются строго врачом и продаются по рецепту, подчеркнули в СКР.

Кроме того, несмотря на жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имеющиеся показания для срочной госпитализации, «скорую помощь» не вызывали продолжительное время, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

В рамках расследования запланирован ряд следственный действи.

Как сообщал «Новый День», актер скончался в Подмосковье 15 октября 2017 года. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге артист скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Судя по попавшей в СМИ записи разговора друзей артиста и оператора скорой помощи, медики с недоверием отнеслись к проблемам со здоровьем Марьянова.

По факту гибели Марьянова Следственный комитет первоначально возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). В октябре ведомство сообщало о двух основных версиях случившегося: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В СКР не уточнили имя директора центра, которая попала под уголовное преследование, но ранее в СМИ упоминали, что клинику возглавляла Оксана Богданова.

Расследование уголовного дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ) продолжается, проводятся экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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