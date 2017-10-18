«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова

Стали известны новые подробности гибели известного актера театра и кино Дмитрия Марьянова. В сети появилась аудиозапись разговора друга артиста с операторами «Системы 112» и диспетчером Лобненской скорой. Судя по этим данным, сотрудники экстренных служб недостаточно оценили серьезность ситуации.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в 18 часов 47 минут товарищ Марьянова вызвал к артисту «скорую помощь», однако диспетчер отнеслась к звонку с недоверием.

«Боли в ноге, бледный, испарина, АД не измеряется, – скептически повторяет диспетчер. – Объясните, как у него могут быть боли в ноге, АД не измеряется... А как он говорить-то может? Но если АД не измеряется – значит, он практически не дышит и не говорит. И как у него будут боли в ноге?»

Диспетчер также не реагирует на слова друга актера о том, что у Марьянова мог оторваться тромб.

Выяснив, что две недели назад у актера был запой и с тех пор он не употребляет, диспетчер выносит «вердикт»: «Ну, ждите. Придётся подождать. Вызовов много».

В итоге в 19:07 друзья артиста отменили вызов и сами повезли умирающего Марьянова в больницу. При этом с момента первого звонка до отказа прошло 20 минут – выезда «скорой» за это время не последовало.

Ранее стало известно, что Минздрав не нашёл нарушений в работе оператора 112, принявшего вызов.

Как сообщал «Новый День», актер скончался в Подмосковье в минувшее воскресенье, 15 октября. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Медики зафиксировали смерть актера по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Сегодня Дмитрий Марьянов был похоронен на Химкинском кладбище.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.10.17

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