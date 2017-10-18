Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова
Фото: кадр из кинофильма «Отцы»

Стали известны новые подробности гибели известного актера театра и кино Дмитрия Марьянова. В сети появилась аудиозапись разговора друга артиста с операторами «Системы 112» и диспетчером Лобненской скорой. Судя по этим данным, сотрудники экстренных служб недостаточно оценили серьезность ситуации.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в 18 часов 47 минут товарищ Марьянова вызвал к артисту «скорую помощь», однако диспетчер отнеслась к звонку с недоверием.

«Боли в ноге, бледный, испарина, АД не измеряется, – скептически повторяет диспетчер. – Объясните, как у него могут быть боли в ноге, АД не измеряется... А как он говорить-то может? Но если АД не измеряется – значит, он практически не дышит и не говорит. И как у него будут боли в ноге?»

Диспетчер также не реагирует на слова друга актера о том, что у Марьянова мог оторваться тромб.

Выяснив, что две недели назад у актера был запой и с тех пор он не употребляет, диспетчер выносит «вердикт»: «Ну, ждите. Придётся подождать. Вызовов много».

В итоге в 19:07 друзья артиста отменили вызов и сами повезли умирающего Марьянова в больницу. При этом с момента первого звонка до отказа прошло 20 минут – выезда «скорой» за это время не последовало.

Ранее стало известно, что Минздрав не нашёл нарушений в работе оператора 112, принявшего вызов.

Как сообщал «Новый День», актер скончался в Подмосковье в минувшее воскресенье, 15 октября. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Медики зафиксировали смерть актера по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба. Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Сегодня Дмитрий Марьянов был похоронен на Химкинском кладбище.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.10.17

МВД прекратило «испанское» уголовное дело совладельца УГМК и Дерипаски. / Турецкие помидоры вернутся в Россию с 1 декабря. / ЧП в Подмосковье: 10-месячный малыш умер после глотка минералки.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Гибель Дмитрия Марьянова: новые подробности

Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело

Врачи назвали причину внезапной смерти актера Марьянова

Метки / Подмосковье

Звезда мирового футбола Лионель Месси поселится в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: поезд протаранил фуру

В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку

«Хотела найти контакт с детьми»: омбудсмен заступилась за учительницу, показавшую ученикам ужастик «Оно»

Подольск останется без троллейбусов: энергетики отключили за долги

На Подмосковье наступает грипп и ОРВИ: приближается пик заболеваемости

В Подмосковье снова крупный пожар: ночью в Чехове горел торговый центр

Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Россию «электризуют» к выборам Путина

Скандалы и происшествия /

По делу о растрате замглавы ФСИН Коршунова задержана его соучастница

В Москве младенец погиб во время купания

Наука /

Японцы нашли пещеру для колонизации Луны

Екатеринбург /

МВД прекратило «испанское» уголовное дело совладельца УГМК и Дерипаски

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости