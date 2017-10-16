Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 18:51 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело

Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело
Фото: официальный сайт Дмитрия Марьянова (maryanov.ru)

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова, которому не была оказана экстренная медицинская помощь, что привело к смерти артиста.

Как сообщила пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как сообщалось ранее, актер скончался накануне в Подмосковье. В воскресенье, 15 октября, 47-летний Марьянов проводил время с приятелями на даче. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов мужчине стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге актер скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Эту информацию также проверяет подмосковный Минздрав и Росздравнадзор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.17

Россия ужесточила санкции против КНДР. / В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку. / Наконец-то: ФАС признала цены на авиабилеты cлишком высокими.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Следственный комитет заинтересовался отказом медиков помочь актеру Марьянову: организована проверка

В Подмосковье задержаны подростки за заказное убийство женщины

В Подмосковье снова крупный пожар: ночью в Чехове горел торговый центр

Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода

Подмосковный сутенер попался на организации подростковой проституции

ЧП в Подмосковье: возбуждено дело о «халатности» медиков «скорой», приведшей к гибели мужчины

В Подмосковье возбуждено уголовное дело против супругов, мстивших девочке за сына

В Подмосковье мужчина умер, не дождавшись «скорой»: СКР организовал проверку
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Россия ужесточила санкции против КНДР

В Подмосковье редкая выдра попалась в фотоловушку

Наконец-то: ФАС признала цены на авиабилеты cлишком высокими

В мире /

Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации

Общество /

Онищенко считает уважение к женщине лучшей защитой от ЗППП

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости