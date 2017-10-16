Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова, которому не была оказана экстренная медицинская помощь, что привело к смерти артиста.

Как сообщила пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как сообщалось ранее, актер скончался накануне в Подмосковье. В воскресенье, 15 октября, 47-летний Марьянов проводил время с приятелями на даче. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов мужчине стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге актер скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Эту информацию также проверяет подмосковный Минздрав и Росздравнадзор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.17

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