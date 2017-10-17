Гибель Дмитрия Марьянова: новые подробности

Стали известны новые подробности о последних днях жизни известного актера Дмитрия Марьянова, который скончался в минувшее воскресенье в Подмосковье. Его агент Алевтина Кунгурова сообщила, что артист проходил курс лечения спины, и опровергла информации об алкоголизме актера.

«Дмитрий Марьянов находился в одной из подмосковных клиник, куда его устроили друзья, где лечил старую травму позвоночника, а вовсе не алкоголизм. Там ему стало плохо, и так как клиника непрофильная, его повезли в срочном порядке в больницу, но не довезли», – сказала Кунгурова в интервью агентству «Москва».

Она также подтвердила, что причиной смерти актера стал тромб. «У него еще с прошлого года были проблемы с тромбом, стоял фильтр на вене. А сейчас некоторые СМИ вместо того, чтобы проводить достойно человека в последний путь, начинают копать грязное белье и распространять ложь», – заявила Кунгурова.

Ранее СМИ со ссылкой на друзей актера сообщили, что Марьянов проходил лечение от алкоголизма в частной клинике в Подмосковье.

Как сообщал «Новый День», актер скончался в Подмосковье в минувшее воскресенье, 15 октября. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге артист скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Эту информацию проверяет подмосковный Минздрав и Росздравнадзор. Однако региональный главк Следственного комитета уже накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. В 1992 году окончил театральное училище им. Б. Щукина. Сразу был принят в труппу театра «Ленком», в котором работал до 2003 года. Широкую известность артист получил еще в 80-е годы после фильма «Выше радуги». Всего им было сыграно в кино более 80 ролей, в том числе в таких лентах, как «День радио» и «Черный город».

Прощание с Дмитрием Марьяновым состоится 18 октября в фойе Большого зала Дома кино с 11:00 до 13:00. Похороны запланированы на Химкинском кладбище.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.17

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