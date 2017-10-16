Следственный комитет заинтересовался отказом медиков помочь актеру Марьянову: организована проверка

Следственный комитет организовал проверку информации об отказе медиков оказать экстренную помощь известному актеру Дмитрию Марьянову, после чего артист скончался. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, актер скончался накануне в Подмосковье. В воскресенье, 15 октября, 47-летний Марьянов проводил время с приятелями на даче. Утром он пожаловался на острую боль в ноге, а затем в спине. Спустя несколько часов мужчине стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге актер скончался. Медики зафиксировали смерть Марьянова в 19:30 по причине остановки сердца от оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, знакомые артиста решились самостоятельно транспортировать его в медучреждение после того, как на станции скорой помощи в Лобне отказались оперативно приехать. Медики якобы заявили, что день был очень загруженный, кроме того, в автопарке всего шесть машин. Эту информацию также проверяет подмосковный Минздрав и Росздравнадзор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.17

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