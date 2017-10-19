Два игрока «Автомобилиста» подрались на тренировке

Во время вчерашней тренировки ХК «Автомобилист» произошел инцидент. Защитник Николай Тимашов и нападающий Тэйлор Бэк повздорили на льду и подрались. В результате у канадского легионера, который стал зачинщиком конфликта, зафиксирован перелом лицевой кости, ему предстоит операция. Тимашов также получил повреждения, но отправится с командой на выезд.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков подтвердил драку между хоккеистами. «Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом. Во время отработки выходов «3 в 2» защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее. При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления – около месяца, клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике. Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Николая Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе «Автомобилиста» отправляется сегодня на очередной четырехматчевый выезд», – приводит комментарий Рябкова пресс-служба хоккейного клуба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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