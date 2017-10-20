Конкурс по избранию нового мэра Серова пройдет со скандалом  

В Серове, где сейчас проходит первый этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы, накаляется обстановка: сторонники одного из кандидатов намерены провести митинг против другого и повлиять на настроения депутатского корпуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на севере области столкнулись интересы прежнего мэра Владимира Анисимова, который сейчас занимает кресло депутата заксобрания, и ПАО «Надеждинский металлургический завод» (бывший «Серовский метзавод», входит в УГМК).

Еще летом Анисимов, бывший мэром города с 1996 по 2012 год, основал общественное объединение «Серов – это мы!», представителей которого пытался провести в городскую думу 10 сентября. Однако металлурги с завода и единороссы набрали в думе подавляющее большинство.

В данный момент в городе проходит первый этап конкурса по отбору на должность главы. Претендентов – трое. Это действующая глава Елена Бердникова, представитель градообразующего предприятия Владимир Чертовиков и уроженец Серова, ныне – ведущий инженер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы. По данным источников РИА «Новый День», УГМК поддерживает действующего главу, а собственного кандидата, Чертовикова, выдвинула для подстраховки. А вот движение «Серов – это мы!» во главе с Анисимовым хочет видеть в администрации Александра Малкова, который, отметим, пока в Серове не живет. Сегодня оппоненты Бердниковой подали в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против ее переизбрания. Провести акцию они намерены 4 ноября, ожидается, что на нее придет до 500 человек. По словам организаторов, причина в том, что их не устраивает деятельность Елены Бердниковой на посту главы, в частности, невыполнение программы по расселению ветхого и аварийного жилья. На митинге они намерены обратиться к самой Елене Бердниковой, чтобы она не претендовала на второй срок, и к депутатам городской думы, чтобы они поддержали кого-то из других кандидатов. То, что сейчас Малков работает далеко за пределами региона, их не смущает. «Малков родился в Серове, получил образование, сейчас работает в Москве, но если победит в конкурсе – сможет применить полученный там опыт в родном городе. В крайнем случае, путь будет представитель завода. Только не Елена Владимировна!» – рассказал один из организаторов митинга.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 20.10.17

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