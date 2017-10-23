Екарту с повременным тарифом  согласились принимать 20 маршруток

В Екатеринбурге начинается третий этап тестирования повременного тарифа. Через два дня по новым Екартам можно будет проехаться в маршрутках – правда, всего в 20 направлениях.

Как сообщается на сайте Екарты, с 25 октября воспользоваться повременным тарифом можно будет в маршрутках следующих рейсов:

05 «Академический – Химмаш» ООО «Урал-Трейд»

12 «Южная Подстанция – ТСЦ МЕГА» ООО «Екатеринбургавтотранс»

012 «Елизавет – Академический» ООО «Восток»

014 «Академический – ДМБ № 9» ООО «Уралтрансгрупп»

15 «ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев» ООО «Транзит-Авто»

016 «Академический – Южная Подстанция» ООО «Уралтрансгрупп»

019 «Елизавет – Академический» ООО «Восток»

021 «7 ключей – ст.Шарташ» ООО «Уралтрансгрупп»

27 «ЖБИ (Новгородцевой) – ТСЦ МЕГА» ООО ПАТП «Город»

033 «Парк Победы – УрФУ» ИП «Нифантьева М.И.»

38 «Радиотехникум – Химмаш» ООО «Тринити-Сервис»

039 «Кольцово – пл.1905 г. – ТЦ Сибирский тракт» ООО «Автобусный центр»

42 «Сосновый Бор – Академический» ООО «Екатеринбургавтотранс»

045 «ЖД Вокзал – НПЦ Онкология» ООО «Урал-Авто»

056 «Уралобувь– Сосновый Бор» ООО «Урал-Универсал»

060 «Гипермаркет «ДОМ» – ТК КОР» ООО «Хотей»

63 «Контрольная – Лесное» ООО «Урал-Авто»

73 «Совхозная – ДМБ № 9» ООО «ЕТЕК-82»

082 «Монтажников – КОР» ООО «ЕТЕК-82»

083 «Монтажников – Сосновый бор» ООО «Уралтрансгрупп»

Получить Екарты с тарифами на 30 минут и час можно с 25 по 27 октября с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Малышева, 44 (6 этаж). Карты выдаются в рамках тестирования системы, но платят за проезд волонтеры из своего кармана. Проезд по ним стоит 28 рублей за получасовой интервал и 40 рублей за часовой

Напомним, Екарты с повременным тарифом начали тестировать этим летом в трамваях и троллейбусах. Первоначально планировалось, что полноценно повременка заработает с 1 октября. Но, очевидно, этого не произошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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