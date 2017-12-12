Со следующего года в Екатеринбурге полностью запустят повременной тариф для общественного транспорта

В мэрии Екатеринбурга заканчивают тестировать повременной тариф для общественного транспорта, с начала года он должен заработать в штатном режиме.

Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» рассказал первый заместитель главы администрации Алексей Кожемяко. Он напомнил, что волонтеры тестировали два варианта тарифа: 30 минут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей.

«В целом результаты теста можно признать положительными. Как с точки зрения того, что важно для нас и для перевозчиков, организационных, технических моментов – это особые варианты списания денежных средств, распределения между перевозчиками, потому что на двух видах общественного транспорта повременный тариф предполагает поездку. В этой части успешно. С точки зрения востребованности. Наверное, будем принимать решение о его введении со следующего года. Это дополнительный тариф – возможность к уже существующим. Тех, кого устраивает какой-то существующий вариант тарифного меню, – это все останется. Но для кого-то может оказаться удобным и повременный тариф», – прокомментировал Кожемяко. Другими словами, «обычный» билет на одну поездку убирать не планируется. Но в программе не прозвучало, останется ли действующей стоимость повременного проезда.

Напомним, тестирование «повременки» началось этим летом с трамваев, потом подключили муниципальные автобусы, в октябре 20 частников согласились принимать Е-карту по такому тарифу. Добавим, чуть ранее озвучивались промежуточные итоги тестирования – оказалось, 94 % волонтеров ездят с одной пересадкой.

Екатеринбург, служба информации

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