С 1 февраля весь наземный транспорт перейдет на пересадочный тариф

В Екатеринбурге с 1 февраля все жители смогут воспользоваться двумя новыми повременными тарифами в наземном общественном транспорте: 30 минут поездки с любым количеством пересадок будет стоить 28 рублей, 60 минут – 40 рублей. Сколько раз вы выйдете и зайдете в автобус или троллейбус, никто считать не будет. При этом все существующие до сегодняшнего дня тарифы сохранятся, и можно продолжать ездить по старой «Екарте».

Обо всех нюансах новых тарифов, которые называют повременными или пересадочными, рассказал на брифинге в мэрии председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов. Тарифы будут доступны для использования с 1 февраля на всех видах наземного транспорта – автобусах, трамваях, троллейбусах. Карты с новыми тарифами обязаны принимать и коммерческие перевозчики, хотя в тестировании участвовали всего 14, выполняющих 22 маршрута. Но с 1 февраля житель может предъявить повременную «Екарту» везде, кроме метро. К слову, метро включать в новый тариф не планируется не только в ближайшее время, но и в ближайшие годы.

«С 1 февраля мы даем всем жителям Екатеринбурга возможность использовать два новых тарифа: 30 минут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей. Подчеркиваю: эти тарифы вводятся дополнительно ко всем остальным существующим тарифам. Человек сам может выбирать, как ему удобнее перемещаться по городу», – отметил на брифинге Игорь Федотов.

Принцип действия тарифов простой. Человек, заходя в транспорт, прикладывает карту к валидатору – с этого момента начинается отсчет времени: 30 минут или 60, в зависимости от тарифа. Далее пассажир может выйти из автобуса и пересесть, например, на трамвай. Там карта вновь прикладывается к валидатору, чтобы отметить время, прошедшее в пути. На чеке печатается время, оставшееся до конца поездки. Пассажир имеет право на безграничное количество пересадок в течение 30 или 60 минут с момента первого фиксирования валидатором. Если, например, вы пересели в автобус, и 30 минут закончились во время движения (но карту вы уже приложили), то вы имеете право доехать до пункта назначения. Платить второй раз не нужно», – пояснил Федотов.

Как уже сообщалось, в тестировании новых тарифов участвовал муниципальный транспорт и 14 частных перевозчиков. С 1 февраля повременной тариф будет работать на всем наземном транспорте.

«Мы работаем с коммерческими перевозчиками на условиях договора. Там есть вполне конкретные условия, под которыми они подписываются. В условиях есть такое, что перевозчики обязаны возить пассажиров по тем тарифам, которые есть в Екатеринбурге. Это подразумевает и льготные тарифы для школьников и пенсионеров, и любые другие тарифы. Теперь и пересадочные», – пояснил Игорь Федотов, добавив, что приобретать новые валидаторы или нести иные затраты перевозчикам не придется.

Продажа новых «Екарт» с новыми тарифами начнется в ближайшие дни во всех пунктах, где можно пополнять счет карт старого образца. Стоить они будут 75 рублей. Если у вас есть старая «Екарта» и вы хотите ее перепрограммировать, нужно обращаться в пункт обслуживания «Екарт» (их в городе шесть). Также пассажиры могут приобрести несколько «Екарт» с разными тарифами. Запрограммировать одну карту на несколько тарифов невозможно.

Напомним, ранее в Екатеринбурге проходило тестирование новых тарифов. В нем принимали участие добровольцы, которые хотели опробовать повременной проезд первыми. По результатам, о которых сегодня рассказали в мэрии, 85% пользователей из 135 человек выбрали тариф 30 минут по 28 рублей. За это время 55% тестировщиков успевали сделать одну пересадку. Более двух пересадок успевали сделать 33%. Те, кто выбирал тариф на 60 минут, успевали сделать две пересадки (70%) и более трех (20%).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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