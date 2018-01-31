В Екатеринбурге с завтрашнего дня начинает действовать повременной пересадочный тариф: напоминаем правила

В Екатеринбурге с 1 февраля весь наземный транспорт, включая частников, начнет принимать «Екарты» с новыми повременными тарифами. Их два: 30 минут поездки за 28 рублей, 60 минут поездки – за 40 рублей. Напоминаем правила тарифов и места, где можно купить «Екарты».

Итак, новые повременные тарифы разработаны для тех, кому удобнее добираться до работы с пересадками. Тарифа пока всего два. Первый предполагает, что вы находитесь в пути около 30 минут и за это время можете пересесть несколько раз из трамвая в автобус, из автобуса – в троллейбус, заплатив только один раз – 28 рублей. Второй тариф рассчитан на тех, кому добираться час и больше: 60 минут в общественном транспорте стоят 40 рублей – пересадок также можно сделать сколько угодно. Но ни один из этих тарифов не работает в метро. Проехать по зеленой «Екарте» можно на автобусах, включая частные маршрутки, троллейбусы и трамваи.

Как работают тарифы?

Работать «Екарты» будут по следующей схеме: человек, заходя в транспорт, прикладывает карточку к валидатору – с этого момента начинается отсчет времени: 30 минут или 60, в зависимости от тарифа. Далее пассажир может выйти из автобуса и пересесть, например, на трамвай. Там карта вновь прикладывается к валидатору, чтобы отметить время, прошедшее в пути. На чеке печатается время, оставшееся до конца поездки. Пассажир имеет право на безграничное количество пересадок. Если, например, вы пересели в автобус, и 30 минут закончились во время движения (но карту вы уже приложили), то вы имеете право доехать до пункта назначения. Платить второй раз не нужно.

Где купить новые «Екарты» и как пополнить баланс?

Стоят новые «Екарты» 75 рублей. Одну карту можно запрограммировать только на один тариф. Но вы вправе оставить у себя карту старого образца и ездить без пересадок и купить еще «пересадочную» карту. Карт у одного пользователя может быть несколько.

Сервисные центры «Екарты» (их в городе шесть) уже начали подключение к повременному тарифу на поездки в общественном транспорте с неограниченным числом пересадок. А с 1 февраля эта услуга будет доступна в любом пункте пополнения «Екарты» – это банкоматы «Сбербанка», платежные терминалы, отделения Почты России и касса метрополитена.

Пополнение пересадочных тарифных планов на любых неперсональных картах будет производиться в кассах пополнения «Екарт» без ограничений.

Напомним, ранее в Екатеринбурге проходило тестирование новых тарифов. В нем принимали участие добровольцы, которые хотели опробовать повременной проезд первыми. По результатам, о которых сегодня рассказали в мэрии, 85% пользователей из 135 человек выбрали тариф 30 минут по 28 рублей. За это время 55% тестировщиков успевали сделать одну пересадку. Более двух пересадок успевали сделать 33%. Те, кто выбирал тариф на 60 минут, успевали сделать две пересадки (70%) и более трех (20%).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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