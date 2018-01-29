В Екатеринбурге начались подключения к повременному тарифу по «Екарте»

С сегодняшнего дня сервисные центры «Екарты» начали подключение к повременному тарифу на поездки в общественном транспорте с неограниченным числом пересадок. Пока эта услуга доступна только для льготников, имеющих персональные транспортные карты. Остальные горожане смогут перейти на новый тариф с 1 февраля, для этого будет достаточно обратиться в любой пункт пополнения «Екарты» – банкоматы «Сбербанка», платежные терминалы, отделения Почты России и касса метрополитена, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, горожане могут выбрать два повременных тарифа – 30 минут поездки с любым количеством пересадок за 28 рублей и 60 минут – 40 рублей. Такая карта будет действовать в муниципальных автобусах, коммерческих маршрутках, трамваях и троллейбусах. Метрополитен к новому тарифу не подключен, и вряд ли это случится в ближайшее время. Купленные «минуты» на карте сохраняются в течение 12 месяцев с момента пополнения. Перейти на повременной тариф можно при любом денежном балансе.

Также стоит отметить, что в городском транспорте продолжают действовать все старые тарифы «Екарты», однако совмещать их с «минутными» не получится. Пассажиру придется выбирать только один способ оплаты поездки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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