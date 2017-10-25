«Русский марш» в Екатеринбурге могут перенести на 11 ноября

Чиновники Министерства общественной безопасности Свердловской области предложили екатеринбургским националистам новый вариант проведения «Русского марша». Шествие может состояться в центре города, но не в День народного единства, а неделей позже, 11 ноября.

Как сообщили организаторы акции в группе «Русский марш», традиционный маршрут по Уралмашу власти не согласуют «ни при каких условиях». Отказ МОБ активисты связывают с опасениями возникновения массовых беспорядков в преддверии даты 05.11.2017, которая активно рекламируется на улицах Екатеринбурга. При этом министерство предложило националистам нечто вроде компромисса – разрешение на шествие 11 ноября по маршруту от ДК железнодорожников по улицам Свердлова, Шевченко, Луначарского до памятника «Черный тюльпан» на площади Советской Армии. Сами активисты называют такой вариант заманчивым, поскольку последний раз «Русский марш» проводился в центре города в 2012 году.

В итоге националисты решили провести очередное голосование в группе «ВКонтакте». Большинство выступает за вариант устроить народный сход у «Черного тюльпана» 4 ноября, но в этом случае активистам нельзя использовать баннеры с лозунгами, они могут выйти только с флагами. На втором месте – согласиться на предложение МОБ и перенести «Русский марш» на 11 ноября. При этом националисты по-прежнему рассматривают возможность проведения несанкционированной акции 4 ноября по старому маршруту на Уралмаше, и даже готовы к последствиям. «Каждый участник рискует получить административные наказания в виде штрафа минимум в 10 тысяч рублей или ареста до 15 суток. В министерстве общественной безопасности нам дали понять, что попытки провести РМ без согласования будут пресекаться полицией», – отмечается в группе.

Напомним, ранее министерство на заявку проведения «Русского марша» в День народного единства предложило три маршрута на окраинах города, но националисты сразу отмели этот вариант.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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