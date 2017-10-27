«Меня били дубинами. Я щас пойду и об стену будут биться», – видео из ОП-17, прогремевшего после смерти задержанного

Телеграм-канал «Пьяная армата», который рассказывает о событиях, происходящих в Нижнем Тагиле, опубликовал видео, которое, по данным администраторов канала, было снято в отделении полиции №17. На нем неадекватная женщина ругает полицейских за то, что ее били дубинками, а затем начинает биться головой об стену. «Шок. Видео. Оборотни в погонах. Появились жуткие кадры, как в ОП17 Тагила избивают людей. Не щадят даже женщин», – с сарказмом комментируют запись авторы канала.

Видео из ОП№17

Напомним, отделение №17 «прославилось» после смерти задержанного мужчины, которого с травмами головы доставили из ОП в больницу, но врачам не удалось его спасти. Двоих сотрудников этого отделения обвинили в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статья 111 УК РФ) и «Превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (часть 3 статья 286 УК РФ), о чем ранее писал «Новый День». В настоящее время задержаны трое сотрудников ОП №17.

В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области сообщили что по факту смерти человека проводится служебная проверка.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 27.10.17

Почему технические службы не выпускают самолеты в рейс? Интервью с главным техником «Уральских авиалиний» (ФОТО, ВИДЕО). / Собчак: агитировать избирателей в Крым не поеду, это – не Россия. / На хоккейную команду УВЗ подают в суд за долги за экипировку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»