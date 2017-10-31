Уральца, сорвавшего спектакль Сергея Безрукова, могут отдать под суд за клевету в адрес полицейских

Представители Росгвардии и свердловского полицейского главка рассказали, как задерживали дебошира на спектакле Сергея Безрукова в екатеринбургском Дворце молодежи. Злоумышленник заявил, что стражи порядка избили его. В ведомствах эти сведения опровергают и напоминают, что за ложные обвинения предусмотрена уголовная ответственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 24 октября во Дворце молодежи, подробности случившегося появились в СМИ на днях. Сообщалось, что житель Екатеринбурга Владислав Карякин сорвал спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». Нетрезвый мужчина стал вести себя крайне вызывающе, ругался матом. Безрукову пришлось остановить свое выступление, к месту происшествия подоспели охранники. Для надежности они связали руки хулигана шарфом. Дебошир, лежа лицом в пол, продолжал материться и оказывал сопротивление.

Вскоре во Дворец молодежи подоспел наряд группы задержания. В пресс-службе регионального управления Росгвардии не отрицают, что Карякина заковали в наручники, применив к нему силу.

Но физическое воздействие, как говорят в ведомстве, было применено в пределах разумного. После этого злоумышленника доставили в отдел полиции №9 для составления протокола.

В полиции также утверждают, что никто Карякина не бил. Более того, в свердловском ГУ МВД РФ заявляют, что дебошира могут привлечь к ответственности за ложные обвинения.

«Данный гражданин обратился с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников отдела полиции № 9, в помещении которого его якобы избили сотрудники правоохранительных органов вечером 24 октября, – прокомментировали ситуацию в ведомстве. – В ходе проверки сотрудники подразделения собственной безопасности, изучив записи видеонаблюдения, установили, что факты, изложенные гражданином, не соответствуют действительности. Никто к заявителю силу в помещении ОП № 9 не применял». Поэтому полиция готовит к направлению в следственные органы материалы проверки для дачи правовой оценки действиям мужчины, безосновательно обвинившего сотрудников полиции.

Фото с сайта afisha.mosreg.ru

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