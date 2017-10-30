Задержанный после ограбления магазина налетчик назло полиции бился головой об стол

Задержанный за налет на магазин в Нижнем Тагиле молодой человек колотил головой по столу, чтобы потом обвинить сотрудников полиции в нанесении побоев. Об этом рассказал РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска Нижнего Тагила задержали местного жителя, совершившего вооруженный налет на продуктовый магазин с целью ограбления. Чтобы «наказать» сыщиков, в райотделе он стал биться головой об стол для получения серьезных травм, при помощи которых намеревался в отместку посадить самих борцов с преступностью, отправив их якобы за устроенные пытки на тюремные нары знаменитой исправительной колонии №13, где отбывают наказание бывшие силовики», – сообщил полковник Горелых.

Задержанный бьется головой об стол

По его словам, 26 октября в дежурную часть отдела полиции №16 УМВД по Нижнему Тагилу обратилась продавщица магазина, рассказавшая, что на ее торговую точку совершен вооруженный налет. Злоумышленник сначала попытался вынести из магазина пиво, не заплатив, а потом выхватил предмет, похожий на пистолет, и направил «ствол» в сторону женщины. Дама не стала испытывать судьбу и вступать в неравную схватку с преступником, а когда он ретировался, обратилась за помощью в органы внутренних дел. Довольно быстро злодей был задержан. Им оказался 26-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель. Также он много раз привлекался к административной ответственности, в том числе, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. При задержании злоумышленник попытался оказать активное сопротивление сыщикам. Тогда на основании закона «О полиции» на него надели наручники.

«При доставлении его в дежурную часть он вел себя весьма агрессивно, бил ногами и иными частями тела по бортам и дверям служебного автомобиля. В служебном кабинете сотрудников ОВД молодой человек постоянно и грубо оскорблял полицейских, грозился засудить их, утверждая, что судья ему поверит, учитывая, сколько на его теле появилось синяков. Чтобы «наказать» впоследствии оперативников, прилюдно бился головой об стол, это подтверждается видеосъемкой. «Хотите фокус? – грубо пробурчал подозреваемый. – Я сейчас поеду на зону в Ивдель за нападение на магазин, а вы, опера, в 13-ку». Но с этим фокусом у подозреваемого вышла осечка, все его действия фиксировались на камеру. Собранные материалы о провокационном поведении задержанного полиция оперативно направила для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет», – отметил полковник Горелых.

Добавим, что это не первый подобный случай: в прошлую пятницу в Сети было опубликовано видео из отделения полиции №17. На нем неадекватная женщина ругает полицейских за то, что ее били дубинками, а затем начинает биться головой об стену.

Нижний Тагил, служба информации

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