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Суббота, 28 октября 2017, 18:56 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В интернате для умственно отсталых детей на Ляпустина снова умер ребенок

В интернате для умственно отсталых детей на Ляпустина снова умер ребенок

В интернате для умственно-отсталых детей, расположенном на улице Ляпустина в Екатеринбурге, вчера скончался один из воспитанников.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, смерть ребенка не была криминальной. «В указанном учреждении скончался ребенок 2006 года рождения. Смерть наступила в результате имевшегося достаточно тяжёлого заболевания. Криминала или какого-либо происшествия в данной ситуации не усматривается. Тем не менее, все обстоятельства будут устанавливаться в ходе доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом случалось и так, что Так, 6 ноября 2015 года во время тихого часа из окна 3-го этажа выпал 5-летний мальчик. Воспитатель в это время меняла подгузник другому ребенку в соседней спальной комнате. В ходе суда было доказано, что директор интерната не принимала меры по укомплектованию учреждения специалистами, она осуждена за халатность. В ходе процесса было неоднократно отмечено, что воспитателей тотально не хватает, они совмещают обязанности, из-за чего дети, имеющие различные проблемы с развитием, остаются одни, без присмотра. В январе прошлого года во время водных процедур утонула воспитанница 2008 года рождения, ее воспитательница .

Екатеринбург, служба информации

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