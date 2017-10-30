Уральские адвокаты «по назначению» пригрозили забастовкой из-за 22-миллионного долга по зарплате (ДОКУМЕНТЫ)

В Свердловской области 1 ноября может начаться забастовка адвокатов, назначаемых государством по уголовным делам. Об этом заявляют в Совете адвокатской палаты региона, ссылаясь на многомиллионный долг по зарплате. Протестная акция неминуемо приведет к масштабному сбою судопроизводства, а также парализует работу следователей и правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокаты «по назначению» – это юристы, которых государство предоставляет подсудимым, обвиняемым и подозреваемым в преступлениях гражданам, которые сами не в состоянии оплатить услуги специалистов (в порядке статей 50, 51 УПК РФ). В адвокатской палате Свердловской области заявляют, что Управление судебного департамента и Главное управление МВД по Свердловской области накопили долг перед адвокатами по уже оказанным ими услугам.

Долг судебного департамента составляет на данный момент 14,9 миллиона рублей. Еще 6,9 млн рублей – задолженность МВД. В связи с этим «президиум Свердловской областной коллегии адвокатов принял решение о приостановлении с 1 ноября участия адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению судов, а также дознавателей и следователей ГУ МВД РФ по Свердловской области». С этого дня специалистам рекомендовано не выполнять заявки судов, следователей и судей в порядке статей 50 и 51 УПК РФ.

Если это произойдет, работа судебных и следственных органов в Свердловской области на этой неделе будет парализована. Поскольку Уголовно-процессуальный кодекс однозначно требует проводить все следственные действия и судебные заседания только в присутствии защитника. В противном случае собранные следователями доказательства будут признаны недопустимыми.

Вместе с тем, в ГУ МВД РФ по Свердловской области сегодня сообщают, что получили из Москвы гарантийное письмо о выделении в ноябре средств на погашение долгов в полном объеме.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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