Адвокаты трех регионов России жалуются на долги по зарплате

Многомиллионная задолженность по зарплате вынуждает адвокатов «по назначению» грозить МВД и судебному департаменту забастовками. Похожая ситуация сложилась в прошлом году, тогда властям удалось быстро расплатиться с защитниками. Проблема возникла тогда, когда оплату труда юристов вывели из отдельной «защищенной» строки бюджета, заявили в Федеральной палате адвокатов.

Накануне в Совете адвокатской палаты Свердловской области заявили, что 1 ноября может начаться забастовка адвокатов, назначаемых государством по уголовным делам. Долг судебного департамента по зарплате составляет на данный момент 14,9 миллиона рублей. Еще 6,9 млн рублей – задолженность МВД. Протестная акция неминуемо приведет к масштабному сбою судопроизводства, а также парализует работу следователей и правоохранительных органов.

Кроме того, акцию протеста намеревались продолжить юристы Челябинской области. В середине октября они перестали выходить для работы по назначению из-за долга местного управления МВД в размере 12 млн рублей. Вопрос обсуждался на совещании у губернатора и на погашение задолженности было выделено 53 млн рублей. Тогда защитники решили приостановить забастовку, пишет «Коммерсант».

Тем временем, адвокаты в Карелии отказались принимать новые заявки от регионального МВД, которое задолжало 7 млн рублей. Из письма главы ведомства генерал-майора Дмитрия Сергеева стало известно, что республиканскому МВД требуется 53,5 млн рублей в год на оплату труда защитников, однако карельские полицейские получили лишь 35,4 млн рублей. Дополнительные средства могут быть выделены только при внесении поправок в федеральный закон о бюджете-2017.

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ объяснили главную причину затруднений. Дело в том, что несколько лет назад все ведомства имели в своих бюджетах отдельной «защищенной» строкой оплату адвокатов, затем ее отнесли к общей массе расходов. В результате денег на оплату труда юристов попросту не хватает. В настоящее время ФПА ведет переговоры с Минфином, чтобы со следующего года зарплата адвокатов по назначению была выделена если не в отдельную строку, то хотя бы имела отдельный код бюджетной классификации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.10.17

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