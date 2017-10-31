МВД обещает погасить долг перед адвокатами после получения дополнительных средств

МВД России собирается погасить все долги перед адвокатами сразу после получения дополнительных бюджетных ассигнований, сообщили в пресс-центре министерства. В ведомстве также отметили, что данная проблема «находится на постоянном контроле», передает ТАСС.

Вместе с тем в полицейском главке отметили, что ранее МВД не один раз просило изменить существующий порядок оплаты труда адвокатов, освободив «ведомство от этой обязанности». Но на данный момент такого решения не принято, отметили в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты сразу в нескольких регионах России начали забастовки, прекратив выходить на следственные действия по назначению. Поводом стала многомиллионная задолженность по оплате труда юристов со стороны МВД и судебного департамента. Как отмечал «Коммерсантъ», руководство территориальных органов полиции вынуждено просить адвокатов работать под гарантийные письма.

Похожая ситуация была в прошлом году, но тогда властям удалось быстро расплатиться с защитниками. Проблема возникла тогда, когда оплату труда юристов вывели из отдельной «защищенной» строки бюджета, указали в Федеральной палате адвокатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

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