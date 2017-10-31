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Вторник, 31 октября 2017, 11:52 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

МВД обещает погасить долг перед адвокатами после получения дополнительных средств

МВД обещает погасить долг перед адвокатами после получения дополнительных средств

МВД России собирается погасить все долги перед адвокатами сразу после получения дополнительных бюджетных ассигнований, сообщили в пресс-центре министерства. В ведомстве также отметили, что данная проблема «находится на постоянном контроле», передает .

Вместе с тем в полицейском главке отметили, что ранее МВД не один раз просило изменить существующий порядок оплаты труда адвокатов, освободив «ведомство от этой обязанности». Но на данный момент такого решения не принято, отметили в министерстве.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты сразу в нескольких регионах России начали забастовки, прекратив выходить на следственные действия по назначению. Поводом стала . Как отмечал «Коммерсантъ», руководство территориальных органов полиции вынуждено просить адвокатов работать под гарантийные письма.

Похожая ситуация была в прошлом году, но тогда властям удалось быстро расплатиться с защитниками. Проблема возникла тогда, когда оплату труда юристов вывели из отдельной «защищенной» строки бюджета, указали в Федеральной палате адвокатов.

Москва,

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© 2017, РИА «Новый День»

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