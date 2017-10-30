Облсуд назначил дату пересмотра приговора главе Верх-Исетского района Бреденко, осужденного за взятку

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты на приговор главе администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, осужденного за получение взятки в размере 150 тыс. рублей. «Рассмотрение апелляции назначено на 21 ноября, начало заседания – в 9:30. Дело передано судье Елене Мальцевой», – сообщили сегодня в пресс-службе судебной инстанции.

Александр Бреденко был приговорен в августе к трем годам колонии общего режима, с запретом занимать должности в органах госвласти в течение трех лет. Чиновника взяли под стражу в зале суда. Он обвинялся по ч. 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». По версии следствия и суда, Бреденко получил от коммерсанта Алексея Перминова 150 тысяч рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района в 2016 году. Сумма тендера составляла более 15 миллионов рублей. Взятка якобы должна была помочь бизнесмену получить контракт, подписать своевременно все акты выполненных работ и получить расчет по ним. Что интересно, суд признал, что Бреденко «не выходил за пределы своих полномочий», но был готов к совершению противоправных действий в случае необходимости.

Сам Бреденко заявлял, что никакого покровительства предпринимателям не оказывал, и получил 150 тысяч от коммерсанта в качестве спонсорской помощи – средства нужны были для покупки цветов и конфет женщинам на 8 Марта. Но суд расценил «общее покровительство» как намерение чиновника содействовать работе коммерсанта, а утверждение Бреденко о «спонсорской помощи» квалифицировали как линию стороны защиты. Основными доказательствами по делу стали показания самого Перминова, а также материалы оперативного эксперимента, в ходе которого бизнесмен передал пачку помеченных сотрудниками ФСБ купюр главе района в его рабочем кабинете.

Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района сейчас является Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства. Бизнесмен Перминов от уголовной ответственности был освобожден, так как сам сообщил о коррупции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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