В конце недели в Богдановиче снова начнут искать нового мэра

Городская дума Богдановича объявила новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской администрации, прием документов от кандидатов будет проводиться с 3 по 17 ноября.

Напомним, предыдущий конкурс 10 октября был признан несостоявшимся. Кандидаты Владимир Бровин и Александр Пургин были сняты за предоставление недостоверной информации. Еще четверо сами отказались от участия в конкурсе. Остальные признаны недостаточно квалифицированными для замещения должности главы.

Добавим, один из участников прошлого конкурса, Владимир Голованов, при помощи депутатов гордумы прошлого созыва в августе сумел захватить власть в городе и удерживать ее около трех недель, пока не был снят с должности по суду. Сейчас обязанности главы продолжает исполнять прежний мэр Владимир Москвин.

Богданович, Служба информации

Богданович. Другие новости 30.10.17

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