В Цыганском поселке построят жилой комплекс на 180 тысяч «квадратов» (КАРТА)

Областной минстрой назначил публичные обсуждения проекта застройки Цыганского поселка в границах улиц Амундсена – Московская – Расковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания пройдут в ДК Железнодорожников 14 ноября в 15:00. Регистрация участников начнется в 14:30. Также до 8 ноября можно подать заявку на выступление во время слушаний. Заявления принимают в здании министерства на Мамина-Сибиряка, 111.

В материалах к слушаниям сообщается, что в этом квартале планируется возведение современного жилого комплекса. Сейчас здесь в частных домах проживает 304 человека, ЖК рассчитан на 6000 человек. Площадь застройки вместо 11 880 тысяч кв. м составит 180 000 кв. м, причем старые дома планируется снести.

Помимо жилых домов в квартале будут возведены гаражи и автостоянки общей емкостью 2507 машиномест и школа.

Напомним, Цыганский поселок регулярно попадает в криминальные сводки. Несколько раз там вспыхивали пожары, гремели перестрелки, а недавно в микрорайоне была зафиксирована вспышка менингита.

Екатеринбург, служба информации

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