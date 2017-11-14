Снос цыганского поселка одобрен: обитатели ждут миллионов и готовятся к торгу

В Екатеринбурге сегодня прошли публичные слушания о застройке цыганского поселка. Ради новых высоток планируется снести дома представителей диаспоры, в которых проживает около 300 человек. Горожане оказались не полностью довольны проектом застройки. Зато цыгане были рады – они считают деньги и изучают карту города.

Представитель застройщика Оксана Симакова описала, что должно появиться на месте цыганского поселка. Начала она с того что сейчас в границах улиц Амундсена – Московской – Расковой находятся в основном ветхие дома, социальных объектов нет. Старые домики снесут, и на их месте вырастет новый квартал.

Площадь микрорайона составляет 15 га. Жилой комплекс рассчитан на 6000 человек, запланировано строительство школы и ТРЦ. Через всю территорию микрорайона пройдет бульвар. Все разрешения – от минстроя, Роспотребнадзора, мэрии и так далее – получены.

Далее слово взял представитель «Город.PRO» Владимир Злоказов. Общественник похвалил Екатеринбург за параллельно-перпендикулярную планировку улиц и начал предлагать свои идеи по строительству микрорайона. В частности – продлить улицу Циолковского до улицы Военного Флота. Он предложил проект доработать и, по сути, был единственным выступившим. Никто из представителей цыганской диаспоры – а их присутствовало с десяток человек – высказаться не пожелал.

Подавляющим большинством голосов проект на слушаниях был одобрен – за проголосовали 130 человек, 11 были против.

Один из представителей цыганской диаспоры рассказал корреспонденту РИА «Новый День», почему жители поселка поддерживают застройку и снос своих домов. Для них это выгодно. «Все эти слушания – это формальность, все уже решено, строить будут. А мы не против. Они же будут выкупать землю, дома. Вот и посмотрим, какую цену нам предложат. За «сотку» будем брать от 2,5 млн рублей. Плюс за «квадраты» еще – это надо отдельно посчитать», – рассказал цыган. В дальнейших планах диаспоры – получить деньги с этого участка и отстроить себе новый поселок. Где он будет, пока не ясно, но люди надеются, что далеко переезжать не придется, участок поищут в юго-западном микрорайоне.

РИА «Новый День» будет следить за торгами цыган с застройщиком.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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