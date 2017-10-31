«Коллапс в судах неминуем». 1 ноября в Свердловской области 3 тысячи адвокатов начнут забастовку из-за долгов

1 ноября в судебной системе Среднего Урала с большой долей вероятности произойдет коллапс. Обвиняемые и подозреваемые останутся без адвокатов, которых им назначают бесплатно по заявкам судей, следователей и дознавателей. Представители адвокатского сообщества не дождутся обещанных им денег, а потому намерены начать анонсированную бессрочную забастовку. В ней, по предварительным данным, примет участие около 3 тысяч защитников. Протестная акция неминуемо приведет к масштабному сбою судопроизводства, а также парализует работу следователей и правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для этого послужили существенные долги по гонорарам, которые не выплачены адвокатским образованиям. Ранее говорилось, что только Свердловской областной коллегии адвокатов Управление судебного департамента СО задолжало свыше 14,9 млн руб., а региональные органы МВД – 6,9 млн руб. В связи с этим совет Адвокатской палаты Свердловской области (высший адвокатский орган региона) рекомендовал всем заведующим адвокатских образований присоединиться к забастовке коллег из Свердловской областной коллегии адвокатов. Забастовка, начало которой заявлено на 1 ноября, предполагает, что адвокаты не будут посещать суды и органы МВД, когда им поступят заявки «по назначению» (то есть когда адвокат предоставляется за счет государства).

«Действие решения президиума распространяется до погашения задолженности. Адвокатов, кто будет принимать участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, привлекать к дисциплинарной ответственности», – отмечается в решениях Адвокатской палаты и областной коллегии адвокатов.

Выходит, что работа судебных и следственных органов области будет парализована, так как Уголовно-процессуальный кодекс однозначно требует проводить все следственные действия и судебные заседания только в присутствии защитника. «Вообще складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, Конституция РФ закрепляет за гражданином право на защиту. Если у человека нет средств, адвоката ему назначает государство. Но адвокаты устали, что их работа не оплачивается, а потому с завтрашнего дня просто не будут выполнять заявки. Потому как принудительный труд упразднен и запрещен. Этот тезис и стал обоснованием решения президиума Свердловской областной коллегии адвокатов», – сообщил сегодня РИА «Новый День» один из представителей адвокатского сообщества.

В свердловском ГУ МВД РФ накануне сообщали, что получили из Москвы гарантийное письмо о выделении в ноябре средств на погашение долгов в полном объеме. В управлении судебного департамента по Свердловской области нашему агентству заявили, что на сегодняшний день сумма долга этого ведомства перед адвокатами по назначению снизилась до 11 млн рублей. «Нами полностью закрыт сентябрь, осталась только задолженность за октябрь. Все понимают, что деньги поступают из федерального бюджета, мы направили заявку в судебный департамент при Верховном суде и ожидаем поступления средств. Однако ситуация такова, что ВС РФ сообщил нам, что деньги поступят только в конце ноября текущего года, – рассказала РИА «Новый День» представитель пресс-службы управления Ирина Самигулина. – Сложно пока говорить о том, что будет завтра. Все ждут утра 1 ноября. Да, вероятно, произойдет коллапс, если забастовка все-таки начнется. Потому как судебные заседания из-за большой загруженности судей расписаны на месяц вперед. Без защитников проводить заседания нельзя, их придется откладывать. И встает вопрос: на сколько их переносить? Опять же, есть сроки рассмотрения дел… В общем, протестная акция больно ударит по судопроизводсту в целом».

В судебном департаменте добавляют, что долги появились из-за резкого роста заявок в сентябре на бесплатных адвокатов. В октябре произошло почти то же самое. В результате лимит, выделенный Свердловской области, был исчерпан, потребовались дополнительные средства.

В управлении судебного департамента прогнозируют, что с началом массовой забастовки, скорее всего, придется созывать экстренное совещание для выработки решения возникшей проблемы.

«А коллапс в судах неминуем. То, что завтра по всему региону начнется забастовка – 99%. И как поведут себя судебные и следственные органы, еще предстоит увидеть. Но адвокаты, а таких наберется около 3 тысяч (только от Свердловской областной коллегии работает свыше 1800 специалистов, – прим. ред.), настроены очень серьезно и будут добиваться погашения всего долга», – заключают в адвокатском сообществе.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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