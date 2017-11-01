Председатель Свердловского облсуда: забастовка адвокатов – не просто демарш, а борьба с правосудием (ДОКУМЕНТ)

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев отреагировал на забастовку адвокатов, которая началась сегодня на всей территории региона из-за долгов по зарплате. По предварительным данным, в протестной акции принимают участие свыше 3 тысяч защитников «по назначению». Дементьев заявил, что это решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в такой форме главный судья Среднего Урала высказался в письме президенту адвокатской палаты области Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Михайловичу. Дементьев акцентирует внимание на том, что в феврале изменился порядок предоставления, учета, проверки обоснованности, а также оплаты платежных документов, по услугам адвокатов, предоставляемых государством. «Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все организационные вопросы было непросто, и возникали временные сложности. Несмотря на это, управление судебного департамента Свердловской области, проверив свыше 25 тыс. документов, перечислило за услуги адвокатов более 59,5 млн рублей, в том числе СОКА – 50,2 млн. руб. На 11,9 млн рублей подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены, – отмечает Дементьев. – Практика многих лет свидетельствует о том, что федеральный бюджет никогда не имел значительной задолженности перед адвокатским сообществом Свердловской области. Не будет исключением и 2017 год».

По словам председателя Свердловского областного суда, многие заведующие – координаторы адвокатских образований в районах готовы и дальше работать, но опасаются дисциплинарного преследования. «Принятые руководящими органами адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегией адвокатов решения <…> по своей сути являются не просто демаршем или призывов к забастовке с привлечением внимания СМИ, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено, – пишет Дементьев. – Участие адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению суда – профессиональный долг и даже более, выполнение которого не может быть связано с личной прихотью, капризами, зависеть от настроения или не взвешенных действий от кого бы они не исходили».

Главный судья региона напомнил, что для разрешения проблемных организационных и финансовых вопросов существуют «иные способы, формы, место и время». «Правовой нигилизм и тем более правовой экстремизм никогда не были присущи юридическому адвокатскому сообществу Свердловской области. Напоминаем, что решения и распоряжения судов обязательны к исполнению на всей территории РФ, за их невыполнение следует установленная законом ответственность», – заключает Дементьев.

Напомним, поводом для забастовки послужили существенные долги по гонорарам, которые не выплачены адвокатам, назначаемым бесплатно по заявкам судей, следователей и дознавателей. Ранее говорилось, что только Свердловской областной коллегии адвокатов Управление судебного департамента СО задолжало свыше 14,9 млн руб., а региональные органы МВД – 6,9 млн руб. В связи с этим совет Адвокатской палаты Свердловской области (высший адвокатский орган региона) рекомендовал всем заведующим адвокатских образований присоединиться к забастовке коллег из Свердловской областной коллегии адвокатов. Забастовка предполагает, что адвокаты не будут посещать суды и органы МВД, когда им поступят заявки «по назначению» (то есть когда адвокат предоставляется за счет государства).

«Действие решения президиума распространяется до погашения задолженности. Адвокатов, кто будет принимать участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, привлекать к дисциплинарной ответственности», – отмечается в решениях Адвокатской палаты и областной коллегии адвокатов.

Протестная акция неминуемо приведет к масштабному сбою судопроизводства, а также парализует работу следователей и правоохранительных органов, отмечали ранее опрошенные РИА «Новый День» эксперты. «Вообще складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, Конституция РФ закрепляет за гражданином право на защиту. Если у человека нет средств, адвоката ему назначает государство. Но адвокаты устали, что их работа не оплачивается, а потому с завтрашнего дня просто не будут выполнять заявки. Потому как принудительный труд упразднен и запрещен. Этот тезис и стал обоснованием решения президиума Свердловской областной коллегии адвокатов», – говорил агентству один из представителей адвокатского сообщества.

В управлении судебного департамента по Свердловской области заявляют, что на сегодняшний день сумма долга этого ведомства перед адвокатами по назначению снизилась до 11 млн рублей. «Нами полностью закрыт сентябрь, осталась только задолженность за октябрь. Все понимают, что деньги поступают из федерального бюджета, мы направили заявку в судебный департамент при Верховном суде и ожидаем поступления средств. Однако ситуация такова, что ВС РФ сообщил нам, что деньги поступят только в конце ноября текущего года, – рассказала РИА «Новый День» представитель пресс-службы управления Ирина Самигулина. – Сложно пока говорить о том, что будет 1 ноября. Да, вероятно, произойдет коллапс, если забастовка все-таки начнется. Потому как судебные заседания из-за большой загруженности судей расписаны на месяц вперед. Без защитников проводить заседания нельзя, их придется откладывать. И встает вопрос: на сколько их переносить? Опять же, есть сроки рассмотрения дел… В общем, протестная акция больно ударит по судопроизводству в целом».

В судебном департаменте добавляют, что долги появились из-за резкого роста заявок в сентябре на бесплатных адвокатов. В октябре произошло почти то же самое. В результате лимит, выделенный Свердловской области, был исчерпан, потребовались дополнительные средства.

В управлении судебного департамента прогнозируют, что с началом массовой забастовки, скорее всего, придется созывать экстренное совещание для выработки решения возникшей проблемы.

«А коллапс в судах неминуем. То, что завтра по всему региону начнется забастовка – 99%. И как поведут себя судебные и следственные органы, еще предстоит увидеть. Но адвокаты, а таких наберется около 3 тысяч (только от Свердловской областной коллегии работает свыше 1800 специалистов, – прим. ред.), настроены очень серьезно и будут добиваться погашения всего долга», – заключают в адвокатском сообществе.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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