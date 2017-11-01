«Уже сегодня 12 миллионов поступят», – начальник судебного департамента анонсировал конец адвокатской забастовки (ВИДЕО)

Начальник управления судебного департамента в Свердловской области обещал погашение долга перед адвокатами уже сегодня.

Заявление Олега Ножникова

Как заявил на пресс-конференции Олег Ножников, возникла некая проблема с оплатой труда адвокатов, но Москва перечислила деньги еще накануне, и они должны поступить после обеда. Ножников назвал сумму около 12 миллионов рублей, поскольку часть долга уже была погашена ранее.

То есть в ближайшее время, спрогнозировал он, адвокаты по назначению с окладом в 300 рублей в день по обычным и в 600 руб. по сложным делам получат положенное.

Напомним, поводом для забастовки послужили существенные долги по гонорарам, которые не выплачены адвокатам, назначаемым бесплатно по заявкам судей, следователей и дознавателей. Ранее говорилось, что только Свердловской областной коллегии адвокатов Управление судебного департамента СО задолжало свыше 14,9 млн руб., а региональные органы МВД – 6,9 млн руб. В связи с этим совет Адвокатской палаты Свердловской области (высший адвокатский орган региона) рекомендовал всем заведующим адвокатских образований присоединиться к забастовке коллег из Свердловской областной коллегии адвокатов. Забастовка предполагает, что адвокаты не будут посещать суды и органы МВД, когда им поступят заявки «по назначению» (то есть когда адвокат предоставляется за счет государства).

«Действие решения президиума распространяется до погашения задолженности. Адвокатов, кто будет принимать участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, привлекать к дисциплинарной ответственности», – отмечается в решениях Адвокатской палаты и областной коллегии адвокатов.Протестная акция неминуемо приведет к масштабному сбою судопроизводства, а также парализует работу следователей и правоохранительных органов, отмечали ранее опрошенные РИА «Новый День» эксперты. «Вообще складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, Конституция РФ закрепляет за гражданином право на защиту. Если у человека нет средств, адвоката ему назначает государство. Но адвокаты устали, что их работа не оплачивается, а потому с завтрашнего дня просто не будут выполнять заявки. Потому как принудительный труд упразднен и запрещен. Этот тезис и стал обоснованием решения президиума Свердловской областной коллегии адвокатов», – говорил агентству один из представителей адвокатского сообщества.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.11.17

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