Забастовка адвокатов началась. Сорваны процессы в десятках городов Урала: «Это чистой воды терроризм»

Свердловские адвокаты сдержали свое обещание и 1 ноября начали бессрочную забастовку, отказавшись участвовать в судебных процессах из-за долгов по зарплате. Заседания сорваны в десятках городов Среднего Урала, те же защитники, кто договорился с судьями и все-таки отправился на слушания, могу теперь лишиться статуса. В сложившейся ситуации начали пользоваться хитрой схемой преступники – вместо заключения под стражу они теперь легко добиваются избрания себе более мягкой меры пресечения. Подробности – в нашем материале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительной информации управления судебного департамента в Свердловской области, некоторые процессы сегодня вынужденно пришлось отложить в судах Кировского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районах Екатеринбурга, а также в судебных инстанциях Ревды, Серова и Первоуральска. По сообщению экспертов с мест, в общей сложности отказы зафиксированы не менее чем в 23 городах Свердловской области. При этом те адвокаты «по назначению», кто давно участвуют в процессе, продолжают свою работу, но все без исключения отказываются заниматься новыми делами. «Однако есть распоряжение Свердловского областного суда о том, что «продолжаем работать в привычном режиме», – рассказала РИА «Новый День» представитель пресс-службы управления Ирина Самигулина. По ее словам, в 13:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится пресс-конференция, на которой с последними данными выступит руководитель управления судебного департамента в Свердловской области.

Ранее, напомним, с критикой начавшейся забастовки выступил председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. Он заявил, что это решение «вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел».

«В общем и целом, началась паника. Суды сейчас пытаются выкрутиться. Обращаются с заявками в конторы, которые не осуществляют деятельность по 51 УПК РФ, то есть не имеют право ходить по назначению. Но есть защитники, кто соглашается и идет на процессы. Однако им не будут выплачены гонорары. Скорее всего, эти люди отправляются на заседания, чтобы выслужиться, – сообщил нашему агентству один из екатеринбургских адвокатов. – Точно так же в жесткой запаре сегодня бегают полицейские, которым нужно выходить с ходатайствами по мерам пресечения для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Те же адвокаты, кто пошел в суды, напрямую договорившись с судьями, скорее всего, лишатся статуса».

«В сложившейся ситуации есть еще одна сторона медали. Жулики тоже хитрые. Отказываются от адвокатов по соглашению и требуют защитников о 51 статье УПК РФ. Тем самым обеспечивают себе обязательство о явке, а не заключение под стражу, поскольку адвокатов «по назначению» не могут найти, а значит, гражданина некому защищать при избрании меры пресечения. Это чистой воды терроризм», – говорит другой правозащитник, попросивший остаться неназванным.

Напомним, Свердловская областная коллегия адвокатов и Адвокатская палата Свердловской области призвали всех своих участников с 1 ноября воздержаться от исполнения заявок от судей, следователей и дознавателей, по которым предоставляется бесплатная защита обвиняемым и подозреваемым. Причиной забастовки стали многомиллионные долги, которые накопились перед адвокатами «по назначению». «Действие решения президиума распространяется до погашения задолженности. Адвокатов, кто будет принимать участие в делах по назначению без поручения заведующих-координаторов, привлекать к дисциплинарной ответственности», – отмечается в решениях Адвокатской палаты и областной коллегии адвокатов.

Накануне ситуацию с забастовкой прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели сообщения СМИ, в данном случае, безусловно, обратим на это внимание», – обещал он. При этом Песков подчеркнул, что проблематика «не является прерогативой Кремля».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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