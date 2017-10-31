Переселение из аварийного жилья в плесневелые квартиры заинтересовало следователей

Свердловские следователи заинтересовались жалобами жителей Первоуральска, которые переехали в новый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о здании, построенном на улице Кирова, 3, в микрорайоне Динас. В трехэтажный новый многоквартирник переселили людей из нескольких аварийных домов на улицах Сакко и Ванцетти, Цветочной. Однако новое жилье людей не устроило. Как сообщает местная газета «Городские вести», стены квартир в доме покрыты плесенью, там сыро, от стен отходят обои, в окна дует, а батареи едва греют, из-за чего жильцы вынуждены обогревать воздух дополнительно. Некоторые из собственников квартир в старых аварийных домах даже отказались подписывать бумаги и переезжать в новостройку.

«Нас силой заталкивают в эту плесень, плесень в квартирах и черная, и желтая, и зеленая. Ее хорошо видно на фоне белых обоев. У меня старшая дочь болеет бронхиальной астмой, жить среди плесени для нас – не вариант. Поэтому мы написали отказ от квартиры на Кирова, 3, и попросили предоставить другое жилье. Но прошло уже 30 дней, ответа нет. Кто отказывается от переезда, тот бомжует. Ничего с нами не делают. Мы готовы идти в суд, если понадобится. Уже обращались во все возможные инстанции, остался только президент, генеральная прокуратура и следственный комитет», – цитирует первоуральца Сергея Борисова издание.

В дом приезжала комиссия – из сотрудников местной мэрии, работников департамента по государственному строительному и жилищному контролю региона, областного управления Роспотребнадзора и компании-застройщика. Однако о выводах ее пока не сообщается.

Между тем к делу подключился и Следственный комитет, который назначил проверку жалоб граждан.

«В рамках проверочных мероприятий будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на дачу ситуации объективной правовой оценки. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства сегодня.

Ситуация в Первоуральске – не первый случай в Свердловской области, когда людям вместо аварийного жилья предлагают неликвид. «Новый День» уже писал о том, что в Белоярском поселке власти предложили жителям переехать в новый дом с разграбленными квартирами. В Североуральске чиновники получили представления прокуратуры за срыв программы в 2016 году – город получил областные субсидии, но поскольку дом не был сдан в срок, переселенцам так и не выдали ключи от новых квартир. В Верхотурье администрация заселила жильцов в дом без канализации. Такая же история произошла в Таборинском районе, где дети-сироты получили квартиры с плесенью и без водоснабжения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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