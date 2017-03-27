Власти Североуральска сорвали программу по переселению граждан из аварийного жилья

Публикации за 27.03.17

Глава Североуральского городского округа Борис Меньшиков привлечен к ответственности за срыв программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, между министерством энергетики и ЖКХ региона и Североуральским ГО в 2015 году было заключено соглашение о предоставлении субсидии областного бюджета в размере свыше 101 млн рублей. На эти средства предполагалось переселить граждан из аварийного жилья в поселке Покровск-Уральский в рамках областной программы до конца 2016 года. Однако эти мероприятия не были завершены – объект долевого строительства (5 квартир в 6-квартирном жилом доме) сдан не был. Администрация муниципалитета договоры найма жилых помещений с переселяемыми гражданами не заключила. В результате неосвоенные субсидии пришлось вернуть в бюджет Свердловской области.

В связи с этимпрокурор города главе Североуральского городского округа Борису Меньшикову внес представление, к дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Евгения Мостового. Сам градоначальник был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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