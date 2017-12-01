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Пятница, 1 декабря 2017, 10:11 мск

Екатеринбург

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Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)
Фото пресс-службы Уральского таможенного управления

Более 4,5 тысяч контрафактных игрушек задержали сотрудники Екатеринбургской таможни.

Новый День: Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба УТУ, мягкие «глазастые животные», «единороги» и «котята-глазастики» оказались пиратскими копиями игрушек американской компании «Тай Инк». Представитель правообладателя заявил о незаконности использования екатеринбургской фирмой ООО «Ф» объектов его авторских прав и оценил ущерб в 2 млн рублей.

Новый День: Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Всего с начала этого года сотрудниками Екатеринбургской таможни выявлено 66 тысяч единиц контрафактной продукции, из них почти 8 тысяч – контрафактные игрушки. Например, в апреле этого года из Китая прибыла по железной дороге партия «пиратских» кукол с маркировкой «Барби» в количестве 1140 штук. Они были конфискованы.

Новый День: Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации

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