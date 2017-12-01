Екатеринбургские таможенники задержали китайских единорогов и котят (ФОТО)

Более 4,5 тысяч контрафактных игрушек задержали сотрудники Екатеринбургской таможни.

Как сообщает пресс-служба УТУ, мягкие «глазастые животные», «единороги» и «котята-глазастики» оказались пиратскими копиями игрушек американской компании «Тай Инк». Представитель правообладателя заявил о незаконности использования екатеринбургской фирмой ООО «Ф» объектов его авторских прав и оценил ущерб в 2 млн рублей.

Всего с начала этого года сотрудниками Екатеринбургской таможни выявлено 66 тысяч единиц контрафактной продукции, из них почти 8 тысяч – контрафактные игрушки. Например, в апреле этого года из Китая прибыла по железной дороге партия «пиратских» кукол с маркировкой «Барби» в количестве 1140 штук. Они были конфискованы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

На Челябинском тракте неопытный водитель врезался в столб – три человека в больнице (ФОТО). / В «Яндексе» заявили, что будут страховать пассажиров такси. / Главу «Духовной столицы Урала» будут выбирать из трех претендентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»