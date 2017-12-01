ГИБДД обвинила администрацию Екатеринбурга в каждом третьем ДТП

В ГИБДД подсчитали, к чему приводит экономия администрации Екатеринбурга на дорожной разметке – из-за ее отсутствия в городе происходит каждое третье ДТП. А сроки службы разметки в Екатеринбурге почему-то гораздо ниже нормативных.

На сегодняшний день в Екатеринбурге, по данным ГИБДД, нет горизонтальной разметки на 80 % дорог, что сказывается на безопасности. «Причиной возникновения каждого третьего ДТП (197 ДТП), зарегистрированного на территории города Екатеринбурга с начала 2017 года, явились неудовлетворительные дорожные условия в виде отсутствия горизонтальной дорожной разметки. В таких ДТП 15 человек погибли и 234 получили ранения различной степени тяжести, из них 30 детей. При этом 94 аварии случилось с участием пешеходов на пешеходных переходах. В таких ДТП 4 человека погибли и 116 получили травмы, из них 18 детей», рассказали в отделении пропаганды ведомства.

При этом административные расследования Госавтоинспекции показали, что срок службы горизонтальной дорожной разметки, выполненной термопластиком, составляет менее 3 месяцев, при нормативном сроке не менее одного года, а красками – менее месяца при нормативном не менее трёх. В ГИБДД говорят, что это указывает как на несоответствие используемых материалов, так и на нарушения технологий при нанесении разметки. А главное – это свидетельствует о полном отсутствии контроля со стороны сотрудников администрации, подрядчиков не штрафуют за плохую работу, восстанавливать разметку не заставляют.

Сотрудники Госавтоинспекции по итогам проверок направили в администрацию 274 предписания на нанесение и восстановление горизонтальной дорожной разметки, за неисполнение которых составлено 7 протоколов по статье 19.5 КоАП РФ. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в части наличия горизонтальной разметки составлен 21 протокол по статье 12.34 КоАП РФ, из них 16 в отношении юридических лиц.

Екатеринбург, служба информации

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