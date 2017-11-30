«Выделенка» правды: мэрии нравится ГОСТ, ГИБДД – ПДД. Страдают водители (ВИДЕО)

Выделенная полоса на улице Малышева в Екатеринбурге стала настоящим яблоком раздора. Администрация Екатеринбурга и ГИБДД вслух говорят о нежелании конфликтовать, но в реальности развязали настоящую войну. В первом раунде победили полицейские. Сегодня они возбудили административное дело о нарушении законодательства. Администрация уверена в своей правоте и, говоря о движении транспорта, игнорирует требования ПДД.

Напомним, сотрудники ГИБДД по суду заставили администрацию Екатеринбурга убрать на перекрестке Малышева и Гагарина знак 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств». После чего Центр по организации движения горадминистрации выкрутился и повесил знак 3.1 «Въезд запрещен», который не распространяется на общественный транспорт. Правый поворот при этом для автомобилистов отменили вовсе. Но остался один нюанс – светофор для общественного транспорта размещен на прежнем месте, его разрешающие сигналы загораются, когда «общий» светофор горит красным. Учитывая, что его действие распространяется только на транспорт, движущийся по выделенной полосе (которой уже нет), водители автобусов и троллейбусов, ориентирующиеся на него, нарушают ПДД.

Сегодня, спустя 9 дней после того, как заработала такая схема движения, стороны конфликта решили наконец дать официальные комментарии.

Заявления мэрии и ГИБДД

За транспортный комитет отдувался заместитель руководителя Сергей Яскевич. Он рассказал, что такие странные знаки они были вынуждены повесить из-за судебного решения, после чего объяснил несуразицу со светофором. «Дело в том, что есть ГОСТ, который регулирует установку светофорных объектов и дорожных знаков, он говорит, что светофор Т5 применяется для регулирования движения трамваев, а также троллейбусов и автобусов, идущих по установленному маршруту по выделенной полосе. Но он не говорит, что эта полоса должна быть полосой общественного транспорта. В настоящее время, чтобы выделить эту полосу, по которой идут троллейбусы и автобусы, было принято решение об установке запрещающего знака «въезд запрещен» с табличкой 8.14, которая говорит, по какой полосе запрещено движение», – прокомментировал Яскевич.

Почему транспортный комитет «забыл» заглянуть в ПДД – осталось неясным. Между тем, там есть и определение выделенной полосы (п. 18.2), и зона действия светофора Т5 (п 6.8), а знак 3.1 («кирпич», под которым ездят автобусы) является запрещающим знаком и предназначен не для выделения полосы, а для запрета проезда.

Яскевич особо отметил, что правый поворот на этом перекрестке убрали вообще, потому что ранее, когда можно было повернуть со второй полосы, ГИБДД указала на аварийно опасную организацию движения. Он напомнил, что с 2014 года комитет по транспорту не обязан согласовывать организацию движения с ГИБДД, но заверил, что чиновники и полицейские уже запланировали совместные совещания по этому поводу. Отвечая на вопрос о том, были ли у гаишников какие-то претензии к перекрестку, Яскевич ответил: «До настоящего времени предписания на демонтаж знаков «движение запрещено» на улице Малышева у нас нет». А вот на вопрос «Как поступит мэрия, если и эти знаки запретят в суде?" Яскевич не ответил.

Между тем, в ГИБДД свои комментарии по поводу движения на перекрестке хранили до последнего. Но пообещали дать оценку сегодня же, буквально спустя час после выступления Яскевича. Правда, что-то не заладилось: заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Габдорахманов вышел к журналистам, подождал, пока телевизионщики настроят камеры, включат микрофоны, представился и заявил, что все можно почитать на сайте, он комментариев давать не будет. «Мы не будем вступать в диалог таким образом с администрацией. Мы работаем в рамках действующего законодательства. Все необходимые документы руководству города выданы. Все. Спасибо», – сказал полковник и удалился.

Тем не менее, позиция ГИБДД предельно ясна. Как уже писал «Новый День», ГИБДД со ссылкой на ПДД вновь указала мэрии на нарушение законодательства, снижение пропускной способности улицы Малышева и выдала предписание на демонтаж знаков. То есть ту самую бумагу, существование которой г-н Яскевич отрицал час назад.

РИА «Новый День» продолжит с интересом наблюдать за этой ситуацией, в которой хуже всего, конечно, приходится обычным горожанам – автомобилистам.

Как свою позицию чиновник и полицейский объясняли сегодня – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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