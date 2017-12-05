Мэрии дали неделю, чтобы исправиться: выделенку на Малышева переделают под требования ГИБДД

Ссора ГИБДД и администрации Екатеринбурга из-за выделенки на улице Малышева привела к приятным для автомобилистов последствиям. Чиновники будут обсуждать с полицейскими все вопросы по организации дорожного движения. А на самом «перекрестке раздора» должны переделать всю «выделенку» и вернуть правый поворот.

Накануне в администрации Екатеринбурга по инициативе ГИБДД полицейские и чиновники обсудили, что делать с организацией дорожного движения в городе. Уже несколько лет администрация не обязана согласовывать изменения с ГИБДД. И это приводит к конфликтам между ведомствами, а страдают обычные автомобилисты. Теперь все должно измениться. «В ходе совещания принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы с обязательным включением сотрудников ГИБДД по всем вопросам, касающихся организации дорожного движения в Екатеринбурге, для выработки совместных решений», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Что касается перекрестка Малышева – Гагарина, то схему проезда по нему должны изменить в течение недели. Совместная рабочая группа решила, что организация выделенной полосы для общественного транспорта на этом участке не должна ущемлять прав остальных участников дорожного движения. В ГИБДД подчеркивают, что организация проезда должна быть такой, «чтобы было создано максимально возможное удобство для всех категорий участников дорожного движения – как для пешеходов, водителей, так и для общественного транспорта». Выделенку сделают, как на улице Белинского. А там, напомним, есть разрыв в выделенной полосе неподалеку от перекрестка – чтобы автомобилисты могли поворачивать направо с правой полосы.

В ГИБДД также добавили, что сейчас изучают ситуацию с перехватывающими парковками, наличием возможных бесплатных парковочных мест в центральной части Екатеринбурга, в том числе рядом со школами. Еще одна проблема для города – неудовлетворительное состояние разметки, в том числе пешеходных переходов, отсутствие организации работы по ограничению движения грузовиков по центру города и отсутствие организации парковочных мест с учетом ширины проезжей части и расположения транспортных средств.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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