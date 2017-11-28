Ад на ровном месте: дорожный мастер-класс от администрации Екатеринбурга (ВИДЕО)

За неделю, которую в Екатеринбурге действует новая схема движения на перекрестке улиц Малышева – Гагарина, водители так и не смогли сориентироваться. Нарушают все – одни автомобилисты проезжают под «кирпич», другие – поворачивают там, где этого делать нельзя (но очень надо). Автобусы в долгу не остаются и по своей «выделенной» полосе пролетают перекресток на красный свет. В администрации Екатеринбурга миниатюрой в двух действиях показали, как из обычного рядового перекрестка сделать адскую толчею и неразбериху.

Теперь здесь направо нельзя

Неделю назад в Екатеринбурге многострадальный перекресток улиц Малышева и Гагарина стал напоминать броуновское движение. Администрация города, устроившая здесь выделенку для общественного транспорта, проиграла суд с ГИБДД. Напомним, по данным гаишников, на перекрестке из-за нововведений в три раза выросло число ДТП. Это связывали со странной схемой проезда: автобусы должны ехать по правой полосе прямо под отдельный светофор, автомобилисты, которым нужно направо, должны поворачивать со второй полосы.

По итогам суда центр организации движения должен был демонтировать все, что связано с этой выделенной полосой. Но профильный комитет решил, что его просто так не перехитрить. Убрав знак 5.14 («Полоса для маршрутных транспортных средств»), дорожники установили знаки 3.1 («Въезд запрещен»). А поворот направо в принципе запретили, просто замазав на знаке стрелку. При этом светофор для общественного транспорта по сей день висит на перекрестке – без знака выделенки он не действует, но, очевидно, не все об этом знают.

Теперь движение на перекрестке разнообразно, хаотично и весьма бестолково. Выглядит это так. Водители автобусов поделились на две категории: тех, кто знает, что без знаков выделенки на «свой» светофор ориентироваться нельзя, и тех, кто отчаянно сигналит первым, силясь проскочить на «общий» красный. Особняком – водители автобусов, которые решили в этих хитросплетениях не разбираться и объезжают пробку по трамвайным путям.

У автомобилистов все еще хуже. Кто-то еще месяц назад слышал, что ГИБДД не будет штрафовать проезжающих по выделенке и до сих пор по этой полосе едет и прямо, и направо. Другие заприметили «кирпич», на крайнюю правую не выезжают, направо поворачивают со второй полосы. Третьи видят все знаки, соблюдают ПДД, но имеют несчастье держать свой путь на «запрещенный» участок улицы Гагарина – им приходится либо вставать в пробку на проспекте Ленина, либо проезжать по Малышева дальше нужного участка и в объезд попадать к своему дому.

К слову, всю эту неделю сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о заторах на улице Малышева: 21 ноября пробка растянулась на 3 км и держалась 2 часа, 23 ноября зафиксирована пробка в 8 баллов, 24 ноября – в 9 баллов.

Добавим, в УГИБДД по Свердловской области пообещали пояснить свою позицию в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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