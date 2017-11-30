ГИБДД возбудила дело против мэрии Екатеринбурга за выделенку на Малышева и вновь потребовала изменить схему движения

ГИБДД возбудила в отношении администрации Екатеринбурга административное дело по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения» в связи с транспортным коллапсом, который возник на улице Малышева из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта.

ГИБДД Екатеринбурга потребовала изменить схему движения на скандальном перекрёстке Малышева – Гагарина. Напомним, недавно там по решению суда убрали незаконную выделенку, но тут же повесили странные знаки «Въезд запрещен», которые запутали водителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госавтоинспекции в очередной раз заявили о том, что городская мэрия нарушила действующее законодательство. Напомним, неделю назад происходящее на многострадальном перекрестке Малышева – Гагарина стало напоминать броуновское движение. Администрация города, устроившая здесь выделенку для общественного транспорта, проиграла суд с ГИБДД. По данным гаишников, на перекрестке из-за нововведений в три раза выросло число ДТП. Это связывали со странной схемой проезда: автобусы должны ехать по правой полосе прямо под отдельный светофор, автомобилисты, которым нужно направо, должны поворачивать со второй полосы.

По итогам суда центр организации движения должен был демонтировать все, что связано с этой выделенной полосой. Но профильный комитет решил, что его просто так не перехитрить. Убрав знак 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», дорожники установили знаки 3.1 «Въезд запрещен». А поворот направо в принципе запретили, просто замазав на знаке стрелку. При этом светофор для общественного транспорта по сей день висит на перекрестке – без знака выделенки он не действует, но, очевидно, не все об этом знают. В результате теперь движение на перекрестке разнообразно, хаотично и весьма бестолково.

«Проведенные администрацией Екатеринбурга мероприятия на указанном участке не только вводят в заблуждение участников дорожного движения, но и значительно снижают пропускную способность улицы Малышева. Данные действия в очередной раз свидетельствует о необдуманности принимаемых администрацией Екатеринбурга решений, направленных на организацию движения общественного транспорта», – заявили сегодня в городском ГИБДД.

В связи с этим ведомство потребовало от мэрии изменить схему движения на Малышева – Гагарина. Вместе с тем, как заявил сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич, в мэрии считают, что светофор установлен по ГОСТу, в котором сказано, что его можно ставить на полосу для общественного транспорта, но не сказано, как должна быть «оформлена» эта полоса. Про требования ПДД чиновник решил не упоминать.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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