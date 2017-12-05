Администрация Екатеринбурга убрала выделенку на Малышева и вернула правый поворот (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга после разговора с ГИБДД оперативно поменяла схему движения на улице Малышева близ перекрёстка с Гагарина. Теперь здесь все как было полгода назад – выделенки нет, правый поворот на Гагарина есть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этим вечером автомобилисты могут проезжать по правой полосе на улице Малышева в сторону ЖБИ – знаки движения по полосам уже поменяли, «кирпич» завесили тёмной плёнкой. Общественный транспорт уже в курсе изменений, автобусы и троллейбусы встраиваются в общий поток движения. А вот автомобилисты за некоторым исключением не спешат перестраиваться в правый ряд.

Напомним, летом транспортный комитет на этом участке организовал выделенную полосу для общественного транспорта, автомобилисты должны были поворачивать направо из второго ряда. Аварийность выросла втрое. ГИБДД через суд заставила мэрию знаки снять. В администрации выкрутились и повесили «кирпич», сохранив при этом специальный светофор для общественного транспорта, который по ПДД силы не имел. Накануне в мэрии ГИБДД и сотрудники администрации города провели совещание, по его итогам договорились, что администрация должна за неделю изменить схему движения. А главное – при изменениях в организации движения чиновники будут звать на обсуждение представителей ГИБДД.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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