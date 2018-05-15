В мэрии Екатеринбурга анонсировали новые выделенки на дорогах. Одну из них ГИБДД не согласовала

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства заявил, что на трех центральных дорогах уже размечают полосы выделенного движения для общественного транспорта. Как оказалось, выделенку на одной из них так и не согласовали в ГИБДД, еще на одной дороге выделять полосу и не планировали. РИА «Новый День» выяснил, как изменится схема движения в городе этим летом.

О том, что работы по нанесению разметки для выделенных полос общественного транспорта уже начались, рассказал в эфире программы «Открытая студия» замглавы администрации города по вопросам благоустройства Евгений Архипов, программа вышла в эфир накануне вечером. «Мы создали рабочую группу с ГИБДД, и с начала этого года мы уже несколько улиц обсудили и согласовали размещение полос общественного транспорта. С сегодняшнего дня мы начинаем наносить разметку и выделять на улице Щорса, Малышева, Фурманова полосы для движения общественного транспорта. Кроме того, сейчас технические стандарты и ГОСТы позволяют нам выделять знаками и трамвайные пути, и мы будем это делать. Мы сейчас ведем переговоры с рядом организаций по установке камер, которые будут фиксировать все нарушения правил дорожного движения и выезды на полосы общественного транспорта», – прокомментировал чиновник.

В пресс-службе горадминистрации корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что запланированы совсем иные варианты разметки на дорогах. На улицах Фурманова и Щорса в ближайшее время нанесут разметку для сужающихся полос, чтобы автомобилисты при повороте налево не тормозили поток, едущий прямо. На Фурманова такая схема будет работать на перекрестках с улицами Серова и Сурикова при движении в сторону Московской. Несколько позже такая же схема движения будет организована на улице Крауля перед Токарей, на Малышева от Банковского до перекрестка с улицей 8 Марта, на Ленина близ 9-й гимназии (для поворота направо), после ЧМ-2018 разметку нанесут на улице Татищева на пересечении с Токарей в обе стороны.

Также появится выделенная полоса для общественного транспорта на Розы Люксембург от Народной Воли до Декабристов. В ближайшие дни обновят разметку на улице Белинского и на Чапаева. Организация еще нескольких выделенок обсуждается с ГИБДД, в том числе – на улице Малышева от Генеральской до Гагарина.

Год назад участок этой дороги в мэрии уже пытались сделать обособленным для общественного транспорта – закончилось это ссорой администрации города и ГИБДД и обещанием городских властей согласовывать свои решения по схеме дорожного движения с гаишниками.

Екатеринбург, служба информации

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