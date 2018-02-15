Участникам ЧМ-2018 разрешили ездить по полосам для общественного транспорта

Правительство РФ внесло временные изменения в правила дорожного движения на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в российских городах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения будут действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года. Согласно постановлению, размещенному на сайте правительства РФ, дорогами с выделенной для общественного транспорта полосой смогут пользоваться клиентские группы, определенные Минтрансом РФ по согласованию с МВД РФ и АНО «Организационный комитет «Россия-2018». К ним относятся официальные делегации FIFA, сами футболисты, персонал FIFA и организационного комитета «Россия-2018», представители СМИ, иные лица при наличии аккредитационного свидетельства, выданного оргкомитетом «Россия-2018».

В обычное время на дорогах с полосой для общественного транспорта запрещено движение и остановка других транспортных средств, за исключением школьных автобусов, легковых такси и велосипедистов.

Напомним, устройство выделенных полос для ОТ в Екатеринбурге идет не слишком гладко. Летом 2017 года транспортный комитет мэрии организовал выделенную полосу для общественного транспорта на участке улицы Малышева, автомобилисты начали поворачивать направо из второго ряда. Аварийность выросла втрое. ГИБДД через суд заставила мэрию знаки снять. После месяца дорожного хаоса городские власти и полицейские все-таки нашли компромисс – с небольшими оговорками выделенные полосы для муниципальных автобусов появятся к футбольному Чемпионату мира, при этом городские власти планируют установить на выделенках видеокамеры. Они будут фиксировать нарушителей, которых в первое время, по мнению чиновников, будет очень много.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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