В комитете по транспорту рассказали, на каких дорогах появятся «выделенки» к лету

В следующем году администрация Екатеринбурга продолжит выделять полосы для движения только общественного транспорта. Правда, многие из них просуществуют только один сезон – до окончания мундиаля.

«В 2018 году мы планируем введение полос общественного транспорта, которые потребуются для проведения Чемпионата мира по футболу. Это в основном гостевые маршруты, такие как улица Луганская, Машинная, Фурманова, также проспект Ленина от Карла Либкнехта до Московской, улица Челюскинцев от Бориса Ельцина до Московской, Московская в сторону Гурзуфской и улица Гурзуфская. Но эти полосы будут введены временно, так как на них отсутствует движение общественного транспорта и в последующем эти полосы будут демонтированы», – рассказал заместитель руководителя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Однако на некоторых участках дорог появятся постоянные выделенные полосы общественного транспорта. Яскевич обозначил, что выделенка появится на Щорса, где довольно много общественного транспорта, который вынужден вместе с легковушками стоять в пробках. О планах по другим выделенкам Яскевич говорить не стал.

На сегодняшний день в городе действует 9 выделеных полос для общественного транспорта. По замыслу мэрии, их должно быть гораздо больше. В планах чиновников – пересадить таким образом автомобилистов на автобусы и троллейбусы и заставить отказаться от личного транспорта. Вопрос о том, каким способом он сам добрался до брифинга, Яскевич почему-то проигнорировал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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