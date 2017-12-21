Мэрия поставит видеокамеры на «выделенках» к ЧМ, чтобы ловить нарушителей

Администрация Екатеринбурга ведет переговоры с компанией «Ростелеком» для установки видеонаблюдения на выделенных полосах для общественного транспорта. Об этом сообщил сегодня на заседании бюджетной комиссии ЕГД вице-мэр Александр Корюков. Камеры будут фиксировать нарушителей, которых в первое время нововведения будет очень много, считает чиновник, а штрафы пойдут в муниципальный бюджет.

Напомним, между администрацией Екатеринбурга и городской Госавтоинспекцией этой осенью разгорелась настоящая война из-за выделенной полосы для автобусов на улице Малышева. В ГИБДД посчитали, что «выделенка» сделана с нарушением разметки и провоцирует ДТП. Через суд гаишники добились запрета организации полосы для общественного транспорта. Мэрия в ответ поставила на улице запрещающие знаки для автомобилистов. После месяца дорожного хаоса городские власти и полицейские все-таки нашли компромисс – с небольшими оговорками выделенные полосы для муниципальных автобусов появятся к футбольному Чемпионату мира.

Депутаты бюджетной комиссии сегодня также посетовали, что закупленные к ЧМ зеленые муниципальные автобусы ходят полупустыми, а коммерческие маршрутки заполнены до отказа. Замглавы администрации Александр Корюков на это ответил, что мэрия проводит конкурсные процедуры на маршруты МОАП по новым требованиям федерального законодательства. По их результатам часть неготовых частников будет отсеяна, и в городе сократится количество автобусов. Мэрия надеется, что за счет выделенных полос скорость перемещения больших автобусов возрастет, и жители все-таки будут чаще пользовать муниципальным транспортом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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