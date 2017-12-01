Имя нового руководителя «уральского Баден-Бадена» станет известно в январе

В Свердловской области объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора знаменитого санатория «Обуховский».

Как сообщили РИА «Новый День» в МУГИСО, конкурсная комиссия соберется на заседание 16 января.

Напомним, 7 октября ушел из жизни Альберт Макарян, который руководил «Обуховским» еще с советских времен – с 1986 года.

О том, кто может занять его место, уже судачат в кулуарах. Например, на пост главы санатория сватали одного из замов Макаряна – Василия Селезнева, несостоявшегося депутата Камышловской думы Ивана Клементьева, а также главврача местной районной больницы Ирину Закачурину. По слухам, в правительстве региона могут сделать ход конем – и отдать бразды правления все-таки женщине-врачу.

Фото с сайта kurortbest.ru

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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