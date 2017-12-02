Сотня домов в Екатеринбурге осталась без отопления

Более сотни домов в Екатеринбурге остались без отопления из-за прорыва трубы на улице Солнечной. Раньше следующего утра коммунальное благо замерзающим можно не ждать.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый день» жительница дома на улице Советской, первое отключение тепла у них было посреди недели. Прошло три дня – и батареи снова остыли. В Единой диспетчерской службе уточнили, что прорвало трубу на улице Солнечной, под отключение попали более сотни домов в Пионерском. «Только что пришла информация, что тепло, возможно, вернут к 6 утра»,– рассказала сотрудница ЕДС.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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