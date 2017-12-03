В дома Пионерского микрорайона вернули отопление

Жителям микрорайона Пионерский вернули отопление. Работы велись до половины второго ночи, спасатели на место прорыва трубы подвезли световую башню.

Напомним, накануне без отопления остались 120 домов в микрорайоне Пионерском, причиной стало повреждение трубы на улице Солнечной. Как рассказали сегодня «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пока энергетики и спасатели устраняли аварию, специалисты МЧС и сотрудники администрации Кировского района обходили квартиры, проверяли температуру в них и рассказывали, как правильно пользоваться электронагревательными приборами.

Екатеринбург, служба информации

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