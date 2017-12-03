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Воскресенье, 3 декабря 2017, 10:42 мск

Екатеринбург

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В дома Пионерского микрорайона вернули отопление

В дома Пионерского микрорайона вернули отопление

Жителям микрорайона Пионерский вернули отопление. Работы велись до половины второго ночи, спасатели на место прорыва трубы подвезли световую башню.

Новый День: В дома Пионерского микрорайона вернули отопление

Напомним, накануне без отопления остались 120 домов в микрорайоне Пионерском, причиной стало повреждение трубы на улице Солнечной. Как рассказали сегодня «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пока энергетики и спасатели устраняли аварию, специалисты МЧС и сотрудники администрации Кировского района обходили квартиры, проверяли температуру в них и рассказывали, как правильно пользоваться электронагревательными приборами.

Новый День: В дома Пионерского микрорайона вернули отопление

Екатеринбург, служба информации

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